Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Fidan, Herzog konuşması sırasında salondan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti. Zirve, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ev sahipliğinde düzenleniyor.

Zirvede gelişmeler:

Konuşma sırasında gerçekleşen ayrılışa, İran, Pakistan, Filistin ve Kuveyt temsilcilerinin de salonu terk etmesi eşlik etti.

Toplantının seyrine etkisi:

Etkinlik, ev sahibi ülke tarafından düzenlenmeye devam ederken, salonu terk eden delegasyonların hamleleri zirve gündeminde dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.