Cide'de bıçaklı ölüm davasında sanığa 13 yıl 9 ay hapis

Cide'de bıçaklı ölüm davasında karar:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 Ağustos 2024 tarihinde aynı binada yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Yılmaz Fayiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan 62 yaşındaki Şaban K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Sanığın savunması ve aile yakınlarının talepleri:

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Şaban K., "Benim o olayda uzaktan yakından alakam yoktur. Olayın içinde olduğum için pişmanım. 63 yaşındayım, şeker hastasıyım, bu yaşıma kadar hiçbir dosyam yoktur. Suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkemede ayrıca maktulün annesi H.A. ve kız kardeşi Y.T. hazır bulundu. H.A. sanıktan şikayetçi olduğunu belirtip, "Benim çocuğuma resmen tuzak kurdular. Müebbet cezası ile cezalandırılmasını istiyorum" derken Y.T. de "Kasıtlı, planlı şekilde kardeşimden kurtuldular. Bunun planlanarak yapıldığını düşünüyorum. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme değerlendirmesi ve hüküm:

Avukat savunmaları ve delillerin değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Şaban K. hakkında haksız tahrik indirimi uygulayarak ceza tayin etti. Heyet, sanığı 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar duruşmada açıklandı ve tarafların beyanları kayda geçti.

KASTAMONU ADALET SARAYI