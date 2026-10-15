Gölbaşı Harmanlı’da yeni mahalle sakinleri konut anahtarlarına kavuştu

Tören ve katılımcılar:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde düzenlenen törende Yeni Mahalle Kalıcı Konutları projesinde tamamlanan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Programa Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Harmanlı Belediye Başkanı Ali Azık, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, kurum amirleri ve beraberindeki heyet katıldı.
Anahtar teslimi süreci:
Törende Kaymakam Kadir Algın ile beraberindeki heyet, hak sahibi vatandaşlara konutlarının anahtarlarını sıra ile verdi. Anahtarlarını alan aileler yeni konutlarına kavuşurken tören, anahtar tesliminin tamamlanmasının ardından sona erdi.
Kaymakamın temennisi:
Kadir Algın hak sahiplerine yeni binalarında mutluluk dileyerek, "Ailelerin yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI HARMANLI BELDESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE, YENİ MAHALLE KALICI KONUTLARI’NIN ANAHTARLARI HAK SAHİBİ VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ.
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