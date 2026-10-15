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Ordu'da aralıklı sağanak günlük hayatı etkiliyor

Ordu'da aralıklı sağanak bazı yollarda küçük çaplı su birikintilerine yol açtı; şemsiyesi olmayan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da aralıklı sağanak günlük hayatı etkiliyor

Şehrin farklı noktalarında aralıklı yağış etkili oldu

Ordu genelinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkili olan sağanak, kent yaşamında bazı aksamalara neden oldu. Yağışın şiddeti büyük çapta olmasa da, birkaç noktada yüzeysel su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve yollar:

Yağmur sırasında şemsiyesi olmayan vatandaşlar zor anlar yaşadı; bazı kişiler yağmura sığınacak uygun alan aradı. Kent içindeki bazı güzergahlarda, özellikle eğimli ve altyapısı zayıf bölgelerde küçük çaplı su birikintileri görüldü ve kısa süreli trafik yavaşlamaları yaşandı.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan tahminlere göre, Ordu'da yağışların 19 Ekim Pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kurum, ani su birikintilerine karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor.

Yetkililer, günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlara karşı temkinli olunmasını, sürücülerin su birikintileri olan yollarda hızlarını azaltmasını ve yayaların kaygan zeminlere karşı dikkatli davranmasını hatırlattı.

ORDU’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI NOKTALARDA KÜÇÜK ÇAPLI SU BİRİKİNTİLERİ...

ORDU’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI NOKTALARDA KÜÇÜK ÇAPLI SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, BAZI VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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