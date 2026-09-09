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Çiftçi uyardı: paylaşmadan önce dur, düşün ve doğrula

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital mecralarda dezenformasyonun güveni zedelediğini belirterek vatandaşlara paylaşmadan önce bilgiyi doğrulama çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çiftçi uyardı: paylaşmadan önce dur, düşün ve doğrula

İçişleri Bakanı'ndan uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital platformlarda yayılan ve gerçeği yansıtmayan içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin sadece haber yanlışlığı olmadığını, aynı zamanda toplumun huzurunu ve güven duygusunu zedeleyebileceğini vurguladı.

Dezenformasyonun riskleri:

Çiftçi, dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan içeriklerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşabildiğine dikkat çekti ve dezenformasyonun toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini söyledi. Bakan, dezenformasyonla mücadelenin artık önemli bir güvenlik başlığı haline geldiğini ifade etti.

Paylaşımında "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz." sözlerini kullanan Çiftçi, yanlış bilginin doğurabileceği tehditlere karşı hem çevrimiçi hem sahada çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşa çağrı:

Çiftçi, vatandaşlara paylaşmadan önce bilgiyi sorgulama çağrısında bulundu; hızlı yayılma eğilimindeki içeriklerin doğrulanmadan paylaşılmaması gerektiğini söyledi. "Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım; yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın sahada yürüttüğü çalışmalara değinen Çiftçi, dijital mecralarda oluşabilecek tehditlerle de kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti ve paylaşımını "Dezenformasyona Dur De" mesajıyla sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYONA KARŞI DUR, DÜŞÜN, SORGULA ÇAĞRISI

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYONA KARŞI DUR, DÜŞÜN, SORGULA ÇAĞRISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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