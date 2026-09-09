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Kozan'dan başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan yangına havadan müdahale yeniden başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını İmamoğlu ve Aladağ sınırlarına ulaştı; 154 araç ve 671 personelle karadan ve havadan müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'dan başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan yangına havadan müdahale yeniden başladı

Kozan'dan başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan yangına havadan müdahale yeniden başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece başlayan orman yangını kısa sürede çevre ilçelere taşındı. Alevler, rüzgârın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ sınırlarına kadar ulaştı; yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan yoğun çalışmalar yürütülüyor.

yangının kaynağı ve hızla yayılması:

Yangın, Kozan'a bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde başladı. Bölgedeki kuvvetli rüzgâr, alevlerin yön değiştirmesine ve hızlı yayılmasına neden oldu; bu durum kritik noktalarda söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

müdahale gücü ve operasyon düzeni:

Söndürme çalışmalarında kullanılan araç ve ekip sayıları şöyle: 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arazöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç. Toplamda 154 araç ve 671 personel yangına müdahale ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı ve ekipler karadan yürütülen çalışmaları destekleyerek ilerliyor.

Havadan çekilen görüntüler yanan alanları belgeledi; ekipler alevleri kontrol altına almak için gün boyunca aralıksız görev yapıyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale koordinasyonu sürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, İMAMOĞLU VE ALADAĞ İLÇE SINIRLARINA KADAR GELDİ....

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, İMAMOĞLU VE ALADAĞ İLÇE SINIRLARINA KADAR GELDİ. YANGINDA BİR GÜN GERİDE KALIRKEN HAVADAN MÜDAHALE TEKRARDAN BAŞLADI. HAVADAN MÜDAHALE VE YANGIN YERLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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