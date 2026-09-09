Samandağ'da tamirhanede motor patlamasında 13 yaşındaki çırak yaşamını yitirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir oto tamirhanesinde meydana gelen kazada, bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlama sonucu kopan parçanın başına isabet etmesiyle 13 yaşındaki Tunç Çam yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Kaza, 8 Eylül tarihinde Uzunbağ Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanesinde gerçekleşti. İş yerinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerine gelen bir aracın motorunda bakım yaparken motor kısmında patlama oldu. Patlamayla kopan parça doğrudan çocuğun başına isabet etti ve ağır yaralanma ile sonuçlandı.

İlk müdahale ve adli süreç:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çam'ın öldüğü belirlendi ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve süreçle ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, çalışma koşulları ve iş güvenliği açısından dikkat çekerken, yetkili birimlerin yürüttüğü çalışmaların sonuçları bekleniyor.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE OTO TAMİR İŞYERİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA KOPAN PARÇANIN BAŞINA İSABET ETTİĞİ 13 YAŞINDAKİ TUNÇ ÇAM, HAYATINI KAYBETTİ.