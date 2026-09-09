İnegöl'de kapsamlı asayiş uygulaması: 1.412 kişinin sorgusu yapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Trafik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden yaklaşık 200 personel katıldı.

uygulamanın kapsamı:

Uygulama sabit ve hareketli yol kontrolleri ile umuma açık iş yeri denetimlerini kapsadı. Ekipler belirlenen güzergâhlarda ve iş yeri yoğunluk noktalarında eş zamanlı denetimler yaptı; kimlik ve ruhsat kontrolleri ile araç incelemeleri gerçekleştirildi.

sorgulama ve denetim sonuçları:

Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 765 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, umuma açık iş yerleri denetimlerinde 647 kişinin UYAP kaydı incelendi. Toplamda 1.412 kişinin sorgulanmasına rağmen aranan herhangi bir şahsa rastlanmadı.

Ekipler tarafından 354 araç kontrol edilip trafik denetimleri yapıldı; bu kontrollerde 13 sürücüye toplam 42 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Umuma açık iş yeri denetimlerinde ise 45 işyeri kontrol edildi ve bu iş yerlerinden 3'ünün ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Polis yetkilileri, ilçede huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin planlı şekilde süreceğini bildirdi.

İNEGÖL’DE POLİS KUŞ UÇURTMADI, 1412 KİŞİ SORGULANDI