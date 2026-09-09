Çatı katında eşinin başından ayrılmayan baykuşa yardım eli uzandı

Çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş, telef olan eşinin yakınında beklerken fark edildi. Olay, mahalle sakinlerinin duyduğu sesler üzerine ortaya çıktı.

Olayın ayrıntıları:

Ev sahibi, çatı katında baykuşun mahsur kaldığını gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kurtarma ve teslim süreci:

İtfaiye ekipleri, koruyucu eldivenle müdahale ederek baykuşu mahsur kaldığı yerden aldı. Kurtarılan kuş, yetkililere teslim edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olay anına ait görüntülerde baykuşun, telef olan eşinin başından ayrılmadığı anlar kaydedildi.

HATAY'DA EŞİ TELEF OLAN PEÇELİ BAYKUŞ, MAHSUR KALDIĞI ÇATI KATINDA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. KURTARILAN PEÇELİ BAYKUŞ, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KORUMA ALTINA ALINDI.