Çiftçi'den uluslararası çağrı: hiçbir ülke terör örgütlerine sığınak olmamalı

Brüksel'deki üçlü bakanlar toplantısı sonrası değerlendirme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bakan Çiftçi, toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak alınan mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Terör örgütlerinin tehdit ortaklığı:

Çiftçi, PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C başta olmak üzere farklı isim ve yöntemlerle faaliyet gösteren yapıların oluşturdukları tehdidin ortak olduğunu belirtti. Bakanın vurguladığı önemli noktalardan biri, sadece silahlı eylem gerçekleştirmeyen örgütlerin başka ülkeleri hedef alan finansman, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine göz yumulmasının kabul edilemez olduğuydu: "Bir ülkede silahlı eylem gerçekleştirmeyen terör örgütlerinin, başka ülkeleri hedef alan finansman, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine göz yumulması kabul edilemez."

Dayanışma ortak eylemle mümkün:

Çiftçi, terörle mücadelede gerçek dayanışmanın sadece ortak açıklamalarla sınırlı kalmayıp sahada karşılık bulan somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan, ayrıca "Hiçbir ülke terör örgütlerinin sığınağı olmamalı" ifadesiyle sınır ötesi dayanışmanın gerekliliğini özetledi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin milletin huzurunu ve ülkenin güvenliğini tehdit eden tüm terör yapılanmalarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği yinelendi. Çiftçi açıklamasında, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve pratik iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti: "Milletimizin huzurunu ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz".

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Hiçbir ülke terör örgütlerinin sığınağı olmamalı" dedi.