Kavşakta çarpışma anı kameraya yansıdı: üç yaralı

Kavşakta meydana gelen çarpışmada üç kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Akköprü Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde saat 20.50 sıralarında iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 32 AFN 309 plakalı Toyota marka otomobil ile İ.Ş. idaresindeki 32 FY 472 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile 32 AFN 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı, kaza yapan otomobiller ise kurtarıcılar yardımıyla kaldırıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.