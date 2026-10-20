Üstel gençlere yönelik paketle ilk araçtan internete kadar kapsamlı destek vaat etti

Ünal Üstel'in tanıtım gecesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, gençlere yönelik hazırlanan kapsamlı destek paketlerini düzenlenen tanıtım gecesinde açıkladı. Üstel, hükümetin eğitim, barınma, ulaşım, teknoloji ve istihdama odaklanan düzenlemelerle gençlerin ekonomik yüklerini azaltmayı hedeflediğini söyledi. Konuşmasında geçmiş dönemde hayata geçirilen projelerin yeni desteklerle genişletileceğini vurguladı ve "Bu ülkede laf değil, iş üreten, konuşmak yerine çalışan tek parti Ulusal Birlik Partisi’dir" dedi.

vergiler ve teknoloji destekleri:

Üstel, gençlerin ilk araç alımlarında, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon edinimlerinde uygulanacak vergi muafiyetlerini açıkladı. Buna göre 18-25 yaş arasındaki gençlerin 1600 cc ve altındaki araç alımlarında bir defaya mahsus KDV muafiyeti uygulanacak; ilk araç sahibi olacak gençlere ayrıca 3 yıl vadeli kredi faiz desteği sağlanacak. Teknoloji desteğinde ise 16-24 yaş arasındaki gençlerin bilgisayar ve tablet alımlarında ve ilk akıllı telefon edinimlerinde KDV sıfırlanacak. Üstel, bu düzenlemelerin seçimlerin ardından başlatılacağını belirtti.

Üstel, iletişim erişimini kolaylaştırmak amacıyla gençlere yönelik ücretsiz internet paketi uygulamasının da kısa sürede devreye sokulacağını duyurdu. Açıklamada, desteklerin eğitimde dijital eşitliği artırma ve aile bütçelerine katkı sağlama hedefi taşıdığı vurgulandı.

konut ve istihdam hedefleri:

Barınma sorununa yönelik olarak Üstel, önümüzdeki 5 yılda 5 bin genç konutu inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu konutların gençlerin ekonomik koşullarına uygun özel şartlarla sunulacağı; devam eden 3 bin sosyal konut projesinin sürdürüleceği ve sosyal konut hedefinin 15 bine çıkarılacağı ifade edildi.

Kırsal kesimde kendi arsası üzerine konut yapmak isteyenlere yönelik yeni bir finansman modeli olan "Ev Yap" konut kredisi desteği hazırlanıyor. Üstel, bu kredinin düşük faizli ve uzun vadeli olacağını; uygulamanın seçimlerin ardından devreye alınacağını belirtti. Ayrıca hükümet döneminde başlatılan İlk evim kredisi uygulamasının da sürdürüleceği kaydedildi.

İstihdama ilişkin sunulan pakette Üstel, ilk kez çalışma hayatına katılacak 35 yaşına kadar gençleri kapsayan bir destek programı hazırladıklarını söyledi. Programa göre 50 bin TL tutarındaki maaşın %60'ı devlet tarafından desteklenecek; uygulamanın 2027 yılının Ocak ayı içinde başlaması planlanıyor. Üstel, "İşi olmayan genç bırakmayacağız. Her gencimizi iş sahibi yapacağız. Her gencimizi işiyle, eviyle bu topraklara bağlayacağız" sözleriyle hedefi özetledi.

altyapı, dijitalleşme ve dış ilişkiler:

Üstel, enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan iş birliklerine de değindi. Türkiye ile yürütülen elektrik temini ve doğal gaz boru hattı projelerinin başlatıldığını, projelerin tamamlanmasıyla enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını savunarak "Bunları bu dönemde tamamladığımızda enerji maliyetleri yarı yarıya düşecek. Faturalar yarı fiyatına düşecek" ifadelerini kullandı.

Fiber optik altyapı yatırımı kapsamında 150 bin konut ve iş yeri mevcut bağlantılardan yaklaşık 5 kat daha hızlı internete kavuşacak ve kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasıyla vatandaşların devlet işlemlerini çevrimiçi gerçekleştirebilmeleri hedefleniyor. Ayrıca KKTC'nin 6 ilçesinde gençlik merkezleri açılacak; İskele, Lefke ve Gazimağusa'da çok amaçlı spor salonları yapılacak. Lefkoşa'ya büyük bir kültür ve sanat merkezi ile yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksi için temel atma çalışmasının 2027'nin ilk yarısında planlandığı bildirildi.

Üstel, açıklanan desteklerin uygulamasında Türkiye ile kurulan karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve projelerin gerçekleştirilmesinde desteği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türk halkına teşekkür etti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI VE ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI ÜNAL ÜSTEL, GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN DESTEK PAKETLERİ TANITIM GECESİNDE, GENÇLERİN İLK ARAÇ, BİLGİSAYAR, TABLET VE AKILLI TELEFON ALIMLARINDA BELİRLENEN ŞARTLARLA KDV’NİN SIFIRLANACAĞINI DUYURDU.