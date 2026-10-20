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Hükümet şiddet eylemlerine karşı yeni yaptırımlar getirdi ve Milano'ya asker gönderiyor

İtalya hükümeti, kuzeydeki şiddet olayları sonrası şiddete karışanlara 5 yıla kadar hapis, ebeveynlere mali sorumluluk ve Milano'ya 500 asker kararı aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hükümet şiddet eylemlerine karşı yeni yaptırımlar getirdi ve Milano'ya asker gönderiyor

Hükümet yeni güvenlik paketini kabul etti

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya hükümeti, kuzeydeki şehirlerde yaşanan günler süren protesto, yağmalama ve şiddet olaylarının ardından bir dizi sıkı güvenlik önlemini yürürlüğe koydu. Kararname, şiddet içeren eylemlere katılmayı yeni bir suç olarak tanımlıyor ve suç kapsamındaki davranışlara karşı caydırıcı cezalar getiriyor.

Toplantı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Meloni, "Vandalizmin ve hırsızlığın devrimcilikle alakası yok. Çevreye zarar vermek ve hırsızlık, protesto değil, suçtur" sözleriyle düzenlemenin gerekçesini özetledi. Meloni ayrıca, "İş aramanın, kazandığı ücretin yetersiz olmasının ve geleceğe dair hiçbir umut görmemenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Fakat yaşanan zorluklar, asla şiddetin bahanesi olarak kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

Kararnamenin getirdikleri:

Düzenleme uyarınca, gösteriler sırasında en az beş kişilik bir grubun parçası olarak güvenliği tehlikeye atan kişiler yeni suç tanımı kapsamında değerlendirilecek. Bu kişilere 5 yıla kadar hapis ve 20 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Ayrıca, yüzün gizlenmesi veya insanların yaralanması gibi ağırlaştırıcı koşullarda cezalar artırılacak.

Yetkililere, olaylarda meydana gelen zararların derhal tazmini için yetki veriliyor. Kararname kapsamında reşit olmayanların neden olduğu zararlardan ebeveynler sorumlu tutulacak ve güvenlik birimleri, olaylara karıştıklarından şüphelenilen gençleri izleme yetkisine genişletildi.

Gençler ve gözaltı yetkisi ile asker konuşlandırılması:

Yeni düzenlemeler polisi, 14 ila 17 yaşlar arasındaki gençleri suç işlemiş olmasalar dahi şüphe üzerine gözaltına alabilme yetkisiyle donatıyor. Bu madde, özellikle gençlerin karıştığı yağma ve vandalizm olaylarının önüne geçilmesi amacıyla getirildiği belirtiliyor.

Ayrıca, düzenlemeler çerçevesinde Milano için geçici destek planı açıklandı: Savunma Bakanlığı tarafından, kritik noktaların güvenliğini güçlendirmek, hassas bölgelerde gözetimi artırmak ve denetimleri yoğunlaştırmak amacıyla toplam 500 ilave asker görevlendirilecek. Askerlerin görev süresi ise kararnamede belirtilen çerçeveye göre 2026 sonuna kadar planlandı.

Hükümet yetkilileri, alınan önlemlerin kamu düzenini yeniden tesis etmeye ve yeni gösteriler öncesinde güvenliği sağlamaya yönelik olduğunu vurguluyor. Kararnamenin uygulanması ve sahadaki etkileri, önümüzdeki dönemde yetkililer ve yerel yönetimlerin ortak denetimiyle takip edilecek.

İTALYA HÜKÜMETİ, GÜNLERCE SÜREN PROTESTOLAR VE YAĞMALAMA OLAYLARININ ARDINDAN ŞİDDET OLAYLARINA...

İTALYA HÜKÜMETİ, GÜNLERCE SÜREN PROTESTOLAR VE YAĞMALAMA OLAYLARININ ARDINDAN ŞİDDET OLAYLARINA KARIŞANLARA 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VE MİLANO’YA 500 İLAVE ASKER KONUŞLANDIRILMASINI DA İÇEREN BİR DİZİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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