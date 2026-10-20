Çiftçi Brüksel'de Avrupa'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu

Çiftçi'nin Brüksel programı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısının ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Resmî temasların devamında yapılan görüşmeler, bakanın diasporayla doğrudan iletişime verdiği önemi gösterdi.

Camide namaz, çay sohbeti ve dernek ziyareti:

Çiftçi, ikindi namazını Fatih Camii'nde eda etti; cemaatle çay eşliğinde sohbet etti ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Program kapsamında İslam Toplumu Millî Görüş Belçika İslam Federasyonu'na (BİF) bağlı Hicret Camii ziyaret edildi, gençler ve çocuklarla buluşuldu. Ziyarette memleket havasını anımsatan Emirdağ kekiği çayı gibi kültürel unsurlar da paylaşıldı.

Mesaj ve değerlendirme:

Bakan Çiftçi, buluşmaya ilişkin paylaşımında coşkuyla karşılandıklarını belirtirken Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. ifadesiyle dayanışma vurgusu yaptı. Bu tür ziyaretler, resmî diplomasiye paralel olarak yurttaşlarla kurulan gönül bağına dikkat çekiyor ve toplumla doğrudan temasın politik iletişimdeki rolünü öne çıkarıyor.

Çiftçi, karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirip katılanlara teşekkür etti ve selamlarını iletti; ziyaret, hem toplumsal dayanışmanın hem de yurtdışındaki vatandaşlarla sürdürülen bağlantıların canlı bir göstergesi oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika’daki temasları kapsamında Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.