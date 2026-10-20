Kurtarma ekipleri Sarıyer açıklarında karaya oturan BANDA tankeri yüzdürdü

BANDA tankerinin kurtarılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz’de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı BANDA tankerinin İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kısırkaya açıklarında bulunduğu yerden kurtarıldığını açıkladı.

Kıyı Emniyeti'nin müdahalesi

Bakanlığın sosyal medya duyurusuna göre operasyon, öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adam ekibinin gerçekleştirdiği su altı sörveyiyle başladı. Yapılan incelemenin ardından kurtarma uzmanı ve ekipler sahaya yönlendirildi.

Kullanılan araçlar ve operasyonun aşamaları

Operasyona KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Kurtarma-8 ile Şark römorkörleri ve diğer kurtarma unsurları katıldı. Ekipler koordineli çalışarak gemiyi bulunduğu noktayla bağlantısını çözdü ve tankeri yüzdürmeyi başardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasında, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ve geminin kurtarıldığı vurgulandı.

Karaya oturan 238 metrelik BANDA tankeri kurtarıldı