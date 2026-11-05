Çiftçilere 48 bin lira teminatla 16 büyükbaş verilecek: 'Bir sürü olsun' başvuruları başladı

proje ve hedefleri:

Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan programa göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Bir sürü olsun" projesi kapsamında hayvancılık işletmelerine paketler halinde hayvan tahsisi yapılacak. Her pakette 15 gebe etçi ırk dişi ile 1 damızlık erkek olmak üzere toplam 16 büyükbaş yer alıyor ve başvurular 4-13 Kasım 2026 tarihlerinde kabul edilecek.

Projeyle amaç, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürü büyüklüğünü artırmak, yerel üretimi güçlendirmek ve genç ile kadın üreticilerin sektöre katılımını desteklemektir. Başvurular doğrudan işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak.

başvuru koşulları ve teminat:

Programa başvurabilmek için adayların 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması, TÜRKVET'te en az bir yıldır kendi adına kayıtlı ve kapasitesi en fazla 200 baş olan bir işletmeye sahip olması gerekiyor. Başvuru sahibi en fazla 3 paket talep edebiliyor.

Her hayvan için 3.000 TL teminat yatırılacak olup, bir grup (paket) için toplam teminat tutarı 48.000 TL olarak belirlendi. Teminat bedelleri, başvuru sırasında ilgili müdürlüklere ödenecek.

değerlendirme ve takvim:

Başvurular, kadın ve genç yetiştiriciler, deprem bölgesi ve besi bölgesi illeri, aile işletmeleri, meslek mensupları ve faal işletmeler gibi kriterlere göre puanlanarak tek bir liste hâlinde sıralanacak. Başvuruların askıya çıkarılması ve itiraz dönemi 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak, asil ve yedek listelerin sonuçları ise 30 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

Programın uygulanması ve önceliklendirme süreci, başvuru sahiplerinin işletme kayıt durumları ile TÜRKVET verilerine dayanacağından, başvuruda bulunacakların kayıtlarının güncel ve eksiksiz olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.

Bakanlığın bu destek modelinin, özellikle küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini artırması ve yerel hayvancılık kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor. Başvurmayı düşünen üreticilerin süreleri kaçırmaması ve gerekli teminatı hazırlamaları önem taşıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BAŞLATTIĞI ''BİR SÜRÜ OLSUN'' PROJESİYLE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 48 BİN TL TEMİNAT İLE 16 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TAHSİS EDİLECEK.