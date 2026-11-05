Siemens Healthineers bölünüyor: marka Healthineers olarak kalacak, laboratuvar birimi Olyrian Diagnostics olacak

şirket yapılanmasında iki önemli adım:

Siemens Healthineers, kurumsal yapılanmasında kapsamlı bir değişime gidiyor. Şirketin genel adı yakında Healthineers olarak kullanılacak; aynı zamanda laboratuvar tanı birimi, Olyrian Diagnostics adı altında bağımsız bir şirket hâline getirilecek. Yönetim, geçiş sürecinde müşterilere ve paydaşlara aynı kalite ve operasyonel kapsamla hizmet verilmeye devam edileceğini vurguluyor.

zamanlama ve onay süreçleri:

Siemens AG, 2027 yılında planlanan bölünme (spin-off) ile Siemens Healthineers'ı konsolidasyon dışına çıkarmayı hedefliyor. Bölünme, Şubat 2027'de yapılacak genel kurullarda hissedarların onayına sunulacak. Ayrıca isim değişikliğinin hayata geçebilmesi için Siemens Healthineers genel kurulunun onayı gerekiyor. Marka geçişinin ise bölünmenin Almanya Ticaret Sicili'ne tescil edilmesinin ardından başlaması bekleniyor.

marka geçişinde süre ve uygulama:

İki şirket, tüzel kişiliklerin ve ürünlerin yeniden tescil süreçlerini de içeren 3 yıllık bir marka geçiş dönemi üzerinde anlaştı. Hissedar onayı alınana ve değişiklik uygulamaya konulana kadar şirket adının Siemens Healthineers olarak kalacağı ve mevcut kurumsal kimliğin kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

türkiye operasyonlarında devamlılık:

Siemens Healthineers Türkiye, geçiş sürecinde tüm paydaşlarına aynı kalite ve kapsamda hizmet vermeyi sürdüreceğini açıkladı. Laboratuvar tanı alanındaki ürün ve hizmetler, sözleşmeler, hizmet seviyeleri ve müşteri iletişim noktalarında şu an itibarıyla herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Türkiye'deki unvan ve marka değişikliği ise, diğer ülkelerde olduğu gibi, şirketten ayrılmanın ardından başlayacak geçiş döneminde gerçekleştirilecek.

o birim: Olyrian Diagnostics:

İn vitro tanı alanı, bağımsız bir şirkete dönüşecek ve Olyrian Diagnostics adı aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak. Olyrian, yılda 16 milyardan fazla test üretiyor ve neredeyse tüm hastalık alanlarına yönelik test portföyüne sahip. Laboratuvar otomasyonu, bilişim çözümleri ve hasta başı (point-of-care) test çözümlerini içeren bu portföyün kökleri 1884'e dayanıyor. Geçişin büyük ölçüde 2028 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor; süreç boyunca Olyrian, Healthineers bünyesinde kalmaya devam edecek.

yönetimden değerlendirmeler:

Roland Busch, Siemens AG Başkanı ve CEO’su, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Bu adım, yıllar önce başlattığımız ve başarıyla sonuç veren bir sürecin doğal devamı. Siemens Healthineers, Siemens bünyesinde büyüyerek kendi alanında küresel bir lider haline geldi. Bu gelişimin, şirketin kendini kamuoyuna tanıtma biçimine de açıkça yansıması son derece doğal."

Bernd Montag, Siemens Healthineers AG Başkanı ve CEO’su ise şunları söyledi: "Siemens, köklerimizin geldiği yer ve mirasımızın değerli bir parçası olmaya devam edecek. Healthineers markası ise kim olduğumuzu anlatıyor: Sağlıkta çığır açan mühendisler. Siemens’ten ayrıldıktan sonra Healthineers adıyla yolumuza devam edecek, sağlıkta çığır açan yenilikleri herkes için, her yerde ve sürdürülebilir biçimde geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Nalan Abdullahoğlu, Siemens Healthineers Türkiye CEO’su, sürece dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Healthineers, ‘healthcare’, ‘pioneers’ ve ‘engineers’ sözcüklerinin birleşiminden doğan, kim olduğumuzu en iyi anlatan isim. On yıl önce tamamen bağımsız bir şirket olarak yola çıktığımızdan bu yana dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle bu isme anlam kattık. Bugün kendi markamızın arkasında güvenle duruyor, 8 milyar insanın sağlıkla yaşaması için çalışıyoruz. Bu geçiş sürecinde de hem dünyada hem de ülkemizde birlikte çalıştığımız sağlık kurumlarına ve iş ortaklarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm alanlarda ülkemizi yenilikçi teknolojilerle buluşturma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kalitemiz ve operasyonlarımız da aynı şekilde devam edecek".

Şirketin açıkladığı bu adımlar, Siemens Healthineers'ın kurumsal kimliğini netleştirirken laboratuvar tanısına odaklanan bir oyuncunun da bağımsızlaşmasını hedefliyor. Geçiş sürecinin izlenmesi, tescil ve hissedar onayları tamamlandıkça daha somut takvimler ortaya çıkacak.

SİEMENS HEALTHİNEERS AG BAŞKANI VE CEO'SU BERND MONTAG