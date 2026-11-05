Zeytinliklerde drone ile hayvan takibi: üreticilere uyarı

Havran'da hasat döneminde zeytinlik koruma çalışması

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin hasadı sürerken, zeytinliklerde otlayan büyük ve küçükbaş hayvanlar nedeniyle başlatılan denetimler yoğunlaştı. Olaylar, zeytin üretiminin korunması amacıyla yerel yetkilileri harekete geçirdi.

saha çalışmasının yöntemi:

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamada, drone destekli taramalar yapılıyor. Ekipler zeytinlik alanları havadan izleyerek otlayan hayvanların tespitini sağlıyor ve gerekli müdahaleleri planlıyor.

Tarama sonuçlarına göre zeytinliklerde otlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar toplanıyor; aynı zamanda hayvan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

üreticilere çağrı ve beklenti:

Yetkililer, tüm hayvan sahiplerini zeytinliklere yaklaşırken daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Yapılan açıklamada üreticilerin alanlarının ve ürünlerinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulanarak, hem üreticilere hem de hayvan sahiplerine sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yapıldı.

Çalışmaların amaçlarından biri, hasadın verimini ve kalitesini korumak; diğer yandan bölgede huzurlu bir zeytin sezonu geçirilmesini sağlamaktır. Yetkililer, üreticilere bereketli, verimli ve hayırlı bir zeytin sezonu dileğinde bulundu.

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