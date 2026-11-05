Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Zeytinliklerde drone ile hayvan takibi: üreticilere uyarı

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliklerde drone destekli tarama yapılıyor; Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma ekipleri hayvan sahiplerini uyardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Zeytinliklerde drone ile hayvan takibi: üreticilere uyarı

Havran'da hasat döneminde zeytinlik koruma çalışması

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin hasadı sürerken, zeytinliklerde otlayan büyük ve küçükbaş hayvanlar nedeniyle başlatılan denetimler yoğunlaştı. Olaylar, zeytin üretiminin korunması amacıyla yerel yetkilileri harekete geçirdi.

saha çalışmasının yöntemi:

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamada, drone destekli taramalar yapılıyor. Ekipler zeytinlik alanları havadan izleyerek otlayan hayvanların tespitini sağlıyor ve gerekli müdahaleleri planlıyor.

Tarama sonuçlarına göre zeytinliklerde otlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar toplanıyor; aynı zamanda hayvan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

üreticilere çağrı ve beklenti:

Yetkililer, tüm hayvan sahiplerini zeytinliklere yaklaşırken daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Yapılan açıklamada üreticilerin alanlarının ve ürünlerinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulanarak, hem üreticilere hem de hayvan sahiplerine sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yapıldı.

Çalışmaların amaçlarından biri, hasadın verimini ve kalitesini korumak; diğer yandan bölgede huzurlu bir zeytin sezonu geçirilmesini sağlamaktır. Yetkililer, üreticilere bereketli, verimli ve hayırlı bir zeytin sezonu dileğinde bulundu.

ZEYTİNLİKTE HAYVAN TAKİBİ

ZEYTİNLİKTE HAYVAN TAKİBİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu
images

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu
images

alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı
images

Sanayinin yarınları için Sivas'ta doğalgaz kaynağı eğitimiyle ustalar yetişiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye'de Kıyır yakınlarında iki araçta beş ceset tespit edildi

Kocasinan'da birinci kat dairesinde yangın kontrol altına alındı

Tramvayda duygu sömürüsü yapan kadın zabıta ekiplerince yakalandı

Safranbolu'da Sadri Artunç Caddesi'nde çarpışma: motosikletli yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam