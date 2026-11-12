Çiftçilere erken başvuru çağrısı: 2027 çks kayıtları sürüyor

Erzurum'da 2027 ÇKS başvuruları sürüyor

Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yaptığı bilgilendirmede 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının devam ettiğini açıkladı. Kurum, başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar olduğunu hatırlattı.

Başvuru usulleri ve kimler şahsen başvurmalı:

Müdürlük, kayıtlarında veya arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerin işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yenileyebileceğini belirtti. Buna karşın sistemde ilk kez kayıt oluşturacak üreticiler ile arazi veya ürün bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvurmalarının gerektiği bildirildi.

Münavebe esnekliği ve üreticilere uyarı:

Kurum yetkilileri, yeni dönem uygulamalarında münavebe (ekim nöbeti) esnekliği getirildiğini vurguladı. Buna göre kuru arazide ekilen arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde münavebe şartı aranmayacak. Ayrıca yetkililer, sistem yoğunluğu ve olası hak kayıplarını önlemek amacıyla üreticilerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2027 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ DEVAM ETTİĞİNİ DUYURARAK ÜRETİCİLERE ERKEN BAŞVURU ÇAĞRISINDA BULUNDU.