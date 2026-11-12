Yatırımcı onayıyla Vestel'in eurobond yeniden yapılandırma planı kabul edildi

Yatırımcı onayıyla önemli adım

Vestel Elektronik'in 500 milyon ABD doları nominal değerli, 2029 vadeli Eurobond'una ilişkin yeniden yapılandırma teklifi, 11 Kasım'da yapılan toplantıda yatırımcılar tarafından kabul edildi. Toplantıya ilişkin bildirime göre katılım oranı yüzde 93 olurken, kullanılan oyların yüzde 82'si teklifi onayladı.

Karar, şirketin borç geri ödeme takvimini şirketin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda 15 Kasım 2026 tarihli faiz ödemesi ertelendi; söz konusu faiz ödemesi Eurobond sahiplerinin onayıyla yapılmayacak.

Uygulama ve izin süreci:

KAP'a yapılan açıklamada, geçici askıya alma döneminin ve Eylül 2026'da kabul edilen Olağanüstü Karar hükümlerinin uzatılmasıyla Kasım 2026 faiz ödeme tarihinin ertelendiği, bu kararların derhal yürürlüğe girdiği belirtildi. Ancak teklifin diğer unsurlarının uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gerekiyor ve onay süreci devam ediyor.

Yatırımcılara iki seçenek sunuldu:

Teklif kapsamında yatırımcılara, vade ve likidite tercihlerini göz önünde bulundurarak iki seçenek sunuldu. Birinci seçenekte mevcut Eurobond'un vadesi 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılıyor; faiz oranı yıllık yüzde 4 olarak belirleniyor ve anapara yıllık taksitlerle, herhangi bir kesinti olmaksızın geri ödenecek.

İkinci seçenekte ise mevcut Eurobond'lar, anapara tutarının yüzde 55'ine eşit tutarda, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile takas edilecek. Vestel, SPK onayının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve 2032 vadeli yeni Eurobond'ların tanımlayıcı kodlarını ayrıca duyuracak. Teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri, takas işlemlerinin tamamlandığı tarihte ödenecek.

Vestel CEO'su Gökhan Sığın, sonuca ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Eurobond yatırımcılarımızın desteği için teşekkür ediyoruz. Bu onay, borç geri ödemelerimizi şirketimizin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda attığımız önemli bir adım. Bankalarımızla yürüttüğümüz finansal yeniden yapılandırma sürecini de aynı yapıcı anlayışla sürdürüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrek sonuçlarında gördüğümüz FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesi, hacim yerine değer ve kârlılığa odaklanan dönüşüm stratejimizin şimdiden olumlu sonuçlarını vermeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kazandığımız zamanı kârlılığı ve nakit üretimini önceliklendiren dönüşüm programımızı hızlandırmak için en iyi şekilde kullanmak olacak".

Süreçte gelinen noktalar ve bankalarla mutabakat:

Açıklamada, Eurobond yapılandırmasının ilk aşamasının 14 Eylül 2026'da Eurobond sahiplerinin yüzde 81,38 olumlu oyuyla tamamlandığı hatırlatıldı. Vestel ayrıca, 26 Haziran 2026'da Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içinde sürdürdüğünü belirtti.

Şirket, sürece ilişkin gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde KAP aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Eurobond takası ise SPK onayının ardından gerçekleştirilecek ve onay süreci tamamlandığında yatırımcılara takas takvimi bildirilecek.

VESTEL CEO’SU GÖKHAN SIĞIN