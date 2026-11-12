Adilcevaz’da pancar sökümünde zamanla yarış: çamur ve gece buzları işi zora soktu

Adilcevaz’da hasat takvimi sarsıldı:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı hasadı, son günlerde etkisini artıran yağışlar ve gece görülen dondurucu soğuklar nedeniyle gecikmeli olarak devam ediyor. Normalde planlanan takvime göre tamamlanması beklenen söküm, tarlaların çamurlaşması ve don riski yüzünden aksıyor. Bölgede faaliyet gösteren üreticiler, değişken hava koşullarının hem iş gücünü hem de makina kullanımını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Yağışla yumuşayan zeminlerde traktör ve pancar söküm makinelerinin ilerlemesinde güçlük yaşanıyor; bu durum hem sürecin uzamasına hem de işçilik ve yakıt giderlerinin artmasına yol açıyor. Gece saatlerinde meydana gelen düşük sıcaklıklar ise mahsulün sökümünü zaman zaman durduruyor, üreticileri daha hassas planlama yapmaya zorluyor.

üreticilerin zamanla mücadelesi:

Adilcevazlı çiftçiler, tarlalarda kalan pancarları zamanında toplamak için yoğun çaba gösteriyor. Mehmet Said Emen, gecikmenin hem hasat sürecini uzattığını hem de üretim maliyetlerini artırabileceğini vurguladı. Emen, "Hava şartlarının düzelmesini ve pancar sökümünün en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" diyerek, üreticilerin hava tahminlerine göre hareket etmek zorunda kaldığını ifade etti.

mekanik zorluklar ve maliyet baskısı:

Çamurlu arazilerde makinelerin verimliliği düşerken, arıza ve bakım ihtiyacı da artıyor. Bu durum, küçük işletmeler için özellikle finansal bir baskı oluşturuyor; çünkü ek bakım ve onarım maliyetleri ile geciken teslimatlar şeker fabrikalarına yapılan sevkiyatları etkileyebiliyor. Yerel üreticiler, olumsuz koşulların devam etmesi halinde verim kayıpları ve ekonomik zorluklarla karşılaşabilecekleri konusunda uyarıyor.

Genel değerlendirmede, Adilcevaz’da pancar sökümünün kilit unsurlarının hava koşulları ve zemin durumu olduğu görülüyor. Üreticiler, kısa vadede havaların düzelmesine bağlı kalarak sökümü tamamlamaya çalışırken, ilerleyen süreçte benzer hava risklerine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASADI, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR VE DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE GECİKMELİ OLARAK DEVAM EDİYOR.