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Çiftçiyle sahada çözüm arayışı: Dereşemsettin'de tarım değerlendirmesi

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Dereşemsettin köyünde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal talepleri, sorunları ve sahadaki ihtiyaçları dinledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiftçiyle sahada çözüm arayışı: Dereşemsettin'de tarım değerlendirmesi

Saha buluşması ve gündem:

Bilecik'e bağlı Dereşemsettin Köyü'nde, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile çiftçiler bir araya geldi. Toplantının amacı; tarımsal üretimin mevcut durumunu değerlendirmek, sahadaki ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek ve üreticilerin doğrudan görüşlerini almaktı.

Gerçekleştirilen görüşmede üreticilerle karşılıklı fikir alışverişi yapıldı; buluşma, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelere zemin hazırladı. Toplantıda öne çıkan konular arasında sahadaki uygulamalar, üretim süreçlerindeki zorluklar ve üreticilerin beklentileri yer aldı.

Üreticilerin talepleri ve sahadan gelen gözlemler:

Üreticiler, günlük uygulamalarda karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Talepler genel olarak saha ihtiyaçlarının doğrudan iletilmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve pratik düzeyde çözüm odaklı adımlar atılması yönündeydi. Toplantı, uygulamadaki deneyimlerin kurum yöneticilerine aktarıldığı, iki taraflı bir diyalog ortamı sundu.

Müdürün değerlendirmesi ve mesajı:

Çetin Ayvalık, üreticilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Üreticilerimizin talep ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemek, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını yerinde görmek açısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin emeğini desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için üreticilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Tarımın gelişmesi ve üreticilerimizin güçlenmesi için sahada olmaya, onların görüşlerini dinlemeye önem veriyoruz".

Ayvalık'ın ifadeleri, il tarım teşkilatının saha odaklı yaklaşımını ve üreticilerle süreklilik arz eden iletişimi önceliklendirdiğini ortaya koydu. Yetkililer, alınan geri bildirimleri değerlendirip uygulamaya dönük adımlar atma niyetinde olduklarını belirtiyor.

Dereşemsettin'deki buluşma, yerel üretimin ihtiyaçlarının doğrudan tespit edilmesi ve çözüm üretme mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. İlgili kurumun sahada kalmaya devam edeceği ve üreticilerle yakın temasın sürdürüleceği vurgulandı.

BİLECİK’TE TARIMIN NABZI TUTULDU

BİLECİK’TE TARIMIN NABZI TUTULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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