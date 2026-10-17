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Kızılırmak deltasında nadir kuş türleri fotoğraflandı

Kızılırmak Deltası'nda düzenlenen Sonbahar Doğa Gözlem Kampı'na katılan Türkiye'nin önde gelen kuş fotoğrafçıları, nadir türleri görüntüleyip envantere ekledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kızılırmak deltasında nadir kuş türleri fotoğraflandı

etkinlik ve amaç:

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Cemre Vakfı iş birliğiyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde düzenlenen Sonbahar Doğa Gözlem Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tanınmış kuş fotoğrafçılarını ağırladı. Etkinlikte katılımcılar, deltadaki doğal yaşamı kayıt altına almak ve daha önce belgelenmemiş ya da nadir görülen türleri fotoğraflamak üzere saha çalışmaları yürüttü.

Fotoğrafçılar, kampın ilk gününden itibaren sabırla pusu kurarak Türkiye'de yılda bir ya da birkaç yılda bir görülen türlerin görüntülerini elde etti ve bu kayıtları envantere ekledi.

yetkililerin vurguladıkları öncelikler:

Samsun Valisi Orhan Tavlı, program açılışında Kızılırmak Deltası'nın önemine dikkat çekerek, "Kızılırmak Deltası, önemli bir doğal zenginlik" dedi. Vali Tavlı, bölgenin korunması için kamu kurumları ve sivil toplumla birlikte yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini belirtti ve deltada 368 kuş türü bulunduğunu, Samsun'un yılda yaklaşık 16 milyon göçmen kuşı misafir ettiğini anlattı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi, Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan ise iklim değişikliği ile mücadelede eyleme geçilmesinin gerekliliğini vurguladı. Karaaslan, Cemre Vakfı'nın saha çalışmalarında aktif olduğunu, leylek yuvalarından deniz çayırı dikimine kadar çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi ve vakfın toplumda bir köprü görevi üstlenmek istediğini ifade etti.

saha gözlemleri ve katılımcılar:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da deltada fotoğrafçıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve bölgenin imarı ve korunmasında emeği geçenleri hatırlattı. Doğan, etkinliğin bir başlangıç olmasını diledi ve fotoğrafçıları Samsun'un diğer doğal güzelliklerinde de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve fotoğrafçılar deltada tur attı; Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer yetkililer profesyonel fotoğraf makineleriyle doğal yaşamı fotoğrafladı. Etkinliğe ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve gözlemci katıldı.

Kamptan elde edilen görsel kayıtlar, Kızılırmak Deltası'nın biyolojik çeşitliliğinin belgelenmesine katkı sağlarken, bölgenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da hizmet etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ VE TANINMIŞ KUŞ FOTOĞRAFÇILARI, SAMSUN’DA DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA GÖZLEM...

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ VE TANINMIŞ KUŞ FOTOĞRAFÇILARI, SAMSUN’DA DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA GÖZLEM KAMPI’NDA KIZILIRMAK DELTASI’NIN GÜZELLİKLERİNİ KAYIT ALTINA ALIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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