Kaymakam Helvacı’dan LGS öğrencilerine moral ziyareti

Kaymakamın ziyaretinin amacı: öğrencileri motive etmek

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle LGS hazırlık süreci hakkında sohbet edildi, sınav öncesinde moral ve odaklanmanın önemi vurgulandı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Heyet, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak kaygı ve beklentilerini dinledi. Yapılan görüşmelerde düzenli çalışmanın yanı sıra dinlenme, planlı tekrar ve sınav stratejilerinin de önemine değinildi. Kaymakam Helvacı, öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi ve onlara başarı dileklerini iletti.

Helvacı'nın mesajı:

Kaymakam Helvacı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "LGS süreci, öğrencilerimizin eğitim hayatında önemli bir aşama. Bu süreçte düzenli çalışmanın yanı sıra kendilerine inanmaları ve motivasyonlarını yüksek tutmaları da büyük önem taşıyor. Her bir öğrencimizin emeklerinin karşılığını almasını, hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve eğitim yolculuklarında onlara destek vermeye devam edeceğiz." İlçe yönetimi, öğrencilere yönelik desteklerin sınav sonrasına kadar süreceğini belirtti.

Ziyaret, öğrencilerin moralini yükseltmeyi ve aileler ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen somut adımlar arasında yer aldı. Yetkililer, benzer ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE KAYMAKAM AHMET NACİ HELVACI, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) ÖĞRENCİLERİNE MORAL DESTEĞİ VERDİ.