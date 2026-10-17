Erzurum'da yeni muayenehane: Sertaç Zengil psikiyatride bütüncüllüğü öne çıkardı

Erzurum protokolü muayenehane açılışında buluştu

Erzurum’da kent protokolü, psikiyatrist psikoterapist Doç. Dr. Sertaç Zengil’in yeni muayenehanesinin açılışında bir araya geldi. Açılış töreninde Zengil, merkezinin yalnızca bir çalışma alanı olmadığını, bilimin ve insan ruhuna duyulan saygının bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

bütüncül tedavi anlayışı:

Doç. Dr. Zengil, psikiyatride biyolojik tedaviler ile psikoterapinin birbirini tamamlayan yöntemler olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Psikiyatride biyolojik tedavilerin bilimsel gücüne inanıyorum. Aynı zamanda psikoterapinin, insanın kendisini anlaması ve yaşamını dönüştürmesi için açtığı alanı da çok kıymetli buluyorum. Burada amacım, bu iki yaklaşımı birbirinin alternatifi olarak değil, gerektiğinde birbirini tamamlayan tedavi yöntemleri olarak ele almak; insanı biyolojik, psikolojik ve sosyal bütünlüğü içinde değerlendiren, kişiye özgü ve bütüncül bir tedavi anlayışını hayata geçirmektir. Çünkü inanıyorum ki iyileşmek, yalnızca belirtilerin azalması değil; insanın kendisiyle ve hayatla kurduğu ilişkinin de güçlenmesidir."

protokol yoğun katılım gösterdi:

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi. Törene; Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Talat Göğebakan, TRT Bölge Müdürü Ayça Alemdar, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman, Erzurum Kültür Sanat Eğitim Derneği (ERSANDER) Başkanı Ümit Gergit ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış, kentte sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı alanında güncel yaklaşımların tartışıldığı, kurumlar ve uzmanlar arasında dikkat çeken bir buluşma olarak değerlendirildi.

ERZURUM’DA KENT PROTOKOLÜ, PSİKİYATRİST PSİKOTERAPİST DOÇ. DR. SERTAÇ ZENGİL’İN MUAYENEHANE AÇILIŞINDA BİR ARAYA GELDİ.