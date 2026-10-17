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Karadeniz üretimine destek: Osman Gazi platformu Filyos'tan uğurlandı

Osman Gazi yüzer üretim platformu, Filyos'tan Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı; dron görüntüleri platformun boyutunu ve limandaki görünümünü ortaya koydu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karadeniz üretimine destek: Osman Gazi platformu Filyos'tan uğurlandı

Osman Gazi limandan uğurlandı:

Zonguldak'ın Filyos beldesinden Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'nda düzenlenen törenin ardından denize açıldı.

Liman sahasında tamamlanan hazırlıkların ardından platform, planlanan rotası doğrultusunda bölgeye sevk edildi. Uğurlama süreci limanda gözlemlenen operasyonel düzen ve lojistik hazırlıklarla dikkat çekti.

Havadan kaydedilen görüntüler:

Dron ile çekilen hava görüntülerinde Osman Gazi platformunun ölçeği ve limandaki konumu net biçimde görüldü. Görüntüler platformun büyüklüğünü, iskeleyle olan uyumunu ve çevresel yerleşimini ortaya koydu.

Enerji hedefleri ve teknoloji vurgusu:

Platform, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini artırma amacıyla hazırlandı ve ülkenin enerji alanındaki teknolojik kapasitesini ile denizlerdeki üretim hedeflerini yansıtıyor. Osman Gazi'nin sevki, bölgedeki üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK&#039;IN FİLYOS BELDESİNDEN SAKARYA GAZ SAHASI&#039;NA UĞURLANAN TÜRKİYE&#039;NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ...

ZONGULDAK'IN FİLYOS BELDESİNDEN SAKARYA GAZ SAHASI'NA UĞURLANAN TÜRKİYE'NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU OSMAN GAZİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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