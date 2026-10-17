Samsun'da dört ilçeyi kapsayan narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 10 şahısın üstünde, araçlarında ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

operasyonun detayları:

Yapılan aramalarda 331,50 gram metamfetamin ele geçirilirken, ayrıca 59,24 gram esrar ve 44,45 gram sentetik kannabinoid bulundu. Uyuşturucu ticaretinde ve kullanımında kullanılan ekipman olarak 3 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

silah ve deliller:

Aramalarda hukuki sürece yön verebilecek diğer bulgular arasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 20 tabanca fişeği ile birlikte, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para yer aldı.

Olayla ilgili olarak hakkında işlem yapılan 10 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. Yetkililer, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’DA İLKADIM, ATAKUM, CANİK VE BAFRA İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA 10 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, 331,5 GRAM METAMFETAMİN BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ.