Vali Taşolar Aralık'ta taziye evi, gençlik merkezi ve müftülük inşaatlarını denetledi

Vali Taşolar Aralık ilçesinde saha incelemesi yaptı
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, beraberindeki heyetle Aralık ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.
İncelenen projeler arasında Şehit Erhan Çiyapul Taziye Evi, Gençlik Merkezi, Müftülük İdari Binası ve lojman inşaatları bulunuyor.
çalışmaların son durumu:
Vali Taşolar, yetkililerden inşaatların son durumu hakkında bilgi aldı ve projelerin ilerleyişini yerinde gözlemledi.
VALİ TAŞOLAR ARALIK’TAKİ İNŞAATLARI İNCELEDİ
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