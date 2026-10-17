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Vali Taşolar Aralık'ta taziye evi, gençlik merkezi ve müftülük inşaatlarını denetledi

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Aralık ilçesinde süren Şehit Erhan Çiyapul Taziye Evi, gençlik merkezi, müftülük idari binası ve lojmanları inceledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Taşolar Aralık'ta taziye evi, gençlik merkezi ve müftülük inşaatlarını denetledi

Vali Taşolar Aralık ilçesinde saha incelemesi yaptı

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, beraberindeki heyetle Aralık ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

İncelenen projeler arasında Şehit Erhan Çiyapul Taziye Evi, Gençlik Merkezi, Müftülük İdari Binası ve lojman inşaatları bulunuyor.

çalışmaların son durumu:

Vali Taşolar, yetkililerden inşaatların son durumu hakkında bilgi aldı ve projelerin ilerleyişini yerinde gözlemledi.

VALİ TAŞOLAR ARALIK’TAKİ İNŞAATLARI İNCELEDİ

VALİ TAŞOLAR ARALIK’TAKİ İNŞAATLARI İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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