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Çiğköfte ustasından sağlıkçılara dayanışma hamlesi

Çermik'te 20 yıldır çiğköfte işi yapan Bülent Aldağ, mesai saatlerinde 112 sağlık ekiplerine ücretsiz çiğköfte dürüm ve ayran vereceğini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çiğköfte ustasından sağlıkçılara dayanışma hamlesi

Çiğköfte ustasından sağlıkçılara dayanışma hamlesi

Çermik ilçesinde yaklaşık 20 yıldır çiğköfte sektöründe hizmet veren Bülent Aldağ, mesai saatleri içinde 112 acil sağlık ekiplerine ücretsiz çiğköfte ve ayran ikramında bulunacağını duyurdu. Aldağ'ın başlattığı uygulama, ilçe genelinde takdirle karşılandı.

uygulamanın kapsamı:

Aldağ, işyerinin devam ettiği süre boyunca Çermik, Çüngüş, Ergani, Siverek ve Diyarbakır illerinde görev yapan ve Çermik ilçesine hasta nakli yapan tüm 112 sağlık çalışanlarına mesai saatleri içerisinde ücretsiz çiğköfte dürüm ve ayran ikram edeceğini belirtti. Amaç, sağlık çalışanlarına küçük de olsa bir destek sunmak ve fedakarlıklarını görünür kılmak olarak açıklandı.

sağlık çalışanlarına yönelik motivasyon ve yerel tepki:

Aldağ, sağlık çalışanlarının "zor şartlar altında insanlarımızın hayatlarını kurtardıklarını" ve bunun büyük bir fedakarlık örneği olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım ilçede olumlu yankı buldu; vatandaşlar ve diğer esnaf, sağlıkçılara yönelik bu dayanışma hareketini memnuniyetle karşıladı.

İşletme sahibinin duyurusu, hem görev başındaki ekiplere moral kaynağı oldu hem de yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıktı. Aldağ'ın jesti, mesai saatleri süresince devam edecek şekilde organize edildiğini aktardı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇİĞKÖFTE USTASI, 112 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE SÜRELERİNCE ÜCRETSİZ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇİĞKÖFTE USTASI, 112 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖRE SÜRELERİNCE ÜCRETSİZ OLARAK ÇİĞKÖFTE VE AYRAN İKRAMINDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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