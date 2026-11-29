Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı

Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul meclis toplantısı, Düzce'nin Çilimli ilçesinde Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının kapsamı:

Toplantı, birliğin olağan genel kurul süreci kapsamında düzenlendi ve köylere yönelik hizmetlerin yürütülmesi konusundaki çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Meclis, kırsal bölgelerde hizmetlerin etkin şekilde sürdürülebilmesi için gündem maddelerini ele aldı.

Birliğin faaliyetleri ve hedefleri:

Çilimli Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal alanların ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için faaliyetlerine devam ediyor. Toplantıda birliğin görev alanına giren hizmetlerin planlanması ve koordinasyonunun önemi vurgulandı.

ÇİLİMLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ’NİN 2026 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL MECLİS TOPLANTISI, ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.