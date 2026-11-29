Operasyonların kapsamı:
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 16-22 Kasım 2026 tarihlerinde toplam 29 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:
Çalışmalarda 46.332 adet sentetik evza, 285 gram sentetik kannabinoid ve 105 gram skunk ele geçirildi.
Diğer ele geçenler arasında 20 gram esrar, 2,51 gram metamfetamin ile 2 adet payp yer aldı.
Düzce'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
DÜZCE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 31 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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