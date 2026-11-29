Bingöl'de aranan kişi yakalandı:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu, aranan bir kişi tespit edilerek yakalandı.

Aranan suçlar ve ceza miktarı:

Yakalanan şahsın; elde veya üstte taşınan eşyayı özelliğini kullanarak ve beceriyle almak suretiyle hırsızlık, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Süreç ve teslim:

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİNGÖL’DE 35 YIL 2 AY 10 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI