asayiş uygulamalarının kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 16-22 Kasım tarihleri arasında sürdürülen asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli noktalarda kimlik ve güvenlik kontrolleri yapıldı. Uygulamalar sırasında toplam 5 bin 727 şahıs sorgulandı ve şüpheli hareketler anında değerlendirildi.

yakalamalar ve yargıya sevkler:

Denetimler sonucu 28 aranan kişi hakkında işlem yapılarak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şahıslar hakkında ise adli ve idari süreçler işletildi.

ele geçirilen malzemeler:

Uygulamalar sırasında güvenlik güçleri tarafından çeşitli suç unsuru olabilecek malzemeler ele geçirildi. Sayımlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 45 fişek ve 3 kesici-delici alet bulundu ve muhafaza altına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzenini sağlama amaçlı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, benzer uygulamaların gerektiğinde tekrarlanacağını ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 5 BİN 727 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILDI. UYGULAMALARDA ARANAN 28 KİŞİ YAKALANIRKEN, 16 KİŞİ TUTUKLANDI.