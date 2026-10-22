çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Bakır yerine kaldırım taşı iddiasında mütalaa açıklandı

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İddialara göre, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi tarafından Çin’deki alıcı Mercuria firmasına gerçekleştirilen 8 ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyner gönderildi ve gönderildiği öne sürülen saf bakır külçeler yerine kaldırım taşı yerleştirildi.

İddianamenin temel unsurları:

İddianamede, Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine yapılacağı belirtilen sevkiyatların bedelinin 36 milyon dolar olduğu; konteynerlerdeki bakırların kaldırım taşlarıyla değiştirildiği ve ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin dolar'ın tahsil edilmesi suretiyle haksız menfaat sağlandığı öne sürüldüğü yer aldı. Savcılık dosya kapsamındaki delillerin bu iddiaları desteklediğini belirtti.

savcılığın ceza ve beraat talepleri:

Mütalaada, eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığı değerlendirilerek sanıkların 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'örgüte yardım etme' suçlarından beraatleri istendi. Ayrıca, sahte olduğu öne sürülen belgelerin asıllarının ele geçirilememesi gerekçesiyle 'özel belgede sahtecilik' suçundan da beraat talepleri sunuldu.

Savcılık, tutuksuz sanıklar Hasan K, Sinan Ç., Başak Y., Bora İ., Çağrı K, Muammer K, Orhan M, Ramazan Ö, Tayfun G. ve Vedat U.'nun fikir ve eylem birliğiyle hareket ederek şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdıklarının sabit olduğunu belirtti ve bu 10 sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Bazı sanıklar hakkında farklı değerlendirmeler:

Mütalaada, bazı sanıklar hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talepleri yer aldı. Savcılık ayrıca, dosyada örgüt liderleri olarak gösterilen Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit hakkında iddianamede yer alan daha ağır ceza taleplerini (iddianame aşamasında 33 yıl 3 aya kadar) ayrı şekilde kaydetti.

Tarafların savunmaları ve mahkeme süreci:

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Çağrı K, 'Ben, bütün mahkemelere geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum' dedi. Sanık avukatları, henüz dinlenmeyen tanıklar bulunduğunu belirterek bu kişilerin çağrılmasını istedi ve malzemelerin sevkiyat sırasında deniz görevlileri ya da müştekiler tarafından değiştirilmiş olabileceği ihtimaline işaret etti.

Müşteki avukatları, Çin tarafında bir soruşturma yürütülmediğini, dosyada yalnızca bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair noter raporu bulunduğunu belirtti ve dinlenmeyen tanıklar için zorla getirme taleplerinde bulundu.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre vererek duruşmayı erteledi. Müşteki avukatı Müşerref Gözde Z, mahkemenin Çin makamlarından gelecek adli istinabe yazısı sonucunu beklediğini, tanık dinleme sürecinin sürdüğünü ve davanın 2021'den bu yana devam ettiğini kaydetti. Duruşma 18 Aralık'a bırakıldı.

MÜŞTEKİ AVUKATI MÜŞERREF GÖZDE