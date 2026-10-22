Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Savcılık, Çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 sanığın nitelikli dolandırıcılıktan 3–10 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Bakır yerine kaldırım taşı iddiasında mütalaa açıklandı

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İddialara göre, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi tarafından Çin’deki alıcı Mercuria firmasına gerçekleştirilen 8 ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyner gönderildi ve gönderildiği öne sürülen saf bakır külçeler yerine kaldırım taşı yerleştirildi.

İddianamenin temel unsurları:

İddianamede, Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine yapılacağı belirtilen sevkiyatların bedelinin 36 milyon dolar olduğu; konteynerlerdeki bakırların kaldırım taşlarıyla değiştirildiği ve ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin dolar'ın tahsil edilmesi suretiyle haksız menfaat sağlandığı öne sürüldüğü yer aldı. Savcılık dosya kapsamındaki delillerin bu iddiaları desteklediğini belirtti.

savcılığın ceza ve beraat talepleri:

Mütalaada, eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığı değerlendirilerek sanıkların 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'örgüte yardım etme' suçlarından beraatleri istendi. Ayrıca, sahte olduğu öne sürülen belgelerin asıllarının ele geçirilememesi gerekçesiyle 'özel belgede sahtecilik' suçundan da beraat talepleri sunuldu.

Savcılık, tutuksuz sanıklar Hasan K, Sinan Ç., Başak Y., Bora İ., Çağrı K, Muammer K, Orhan M, Ramazan Ö, Tayfun G. ve Vedat U.'nun fikir ve eylem birliğiyle hareket ederek şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdıklarının sabit olduğunu belirtti ve bu 10 sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Bazı sanıklar hakkında farklı değerlendirmeler:

Mütalaada, bazı sanıklar hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talepleri yer aldı. Savcılık ayrıca, dosyada örgüt liderleri olarak gösterilen Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit hakkında iddianamede yer alan daha ağır ceza taleplerini (iddianame aşamasında 33 yıl 3 aya kadar) ayrı şekilde kaydetti.

Tarafların savunmaları ve mahkeme süreci:

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Çağrı K, 'Ben, bütün mahkemelere geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum' dedi. Sanık avukatları, henüz dinlenmeyen tanıklar bulunduğunu belirterek bu kişilerin çağrılmasını istedi ve malzemelerin sevkiyat sırasında deniz görevlileri ya da müştekiler tarafından değiştirilmiş olabileceği ihtimaline işaret etti.

Müşteki avukatları, Çin tarafında bir soruşturma yürütülmediğini, dosyada yalnızca bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair noter raporu bulunduğunu belirtti ve dinlenmeyen tanıklar için zorla getirme taleplerinde bulundu.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre vererek duruşmayı erteledi. Müşteki avukatı Müşerref Gözde Z, mahkemenin Çin makamlarından gelecek adli istinabe yazısı sonucunu beklediğini, tanık dinleme sürecinin sürdüğünü ve davanın 2021'den bu yana devam ettiğini kaydetti. Duruşma 18 Aralık'a bırakıldı.

MÜŞTEKİ AVUKATI MÜŞERREF GÖZDE

MÜŞTEKİ AVUKATI MÜŞERREF GÖZDE

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da kaçak üretim ağı çöktü: damıtma düzeneği ve yüzlerce litre içki ele geç...
images

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü
images

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama
images

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da kaçak üretim ağı çöktü: damıtma düzeneği ve yüzlerce litre içki ele geçirildi

Türkiye ve Kanada stratejik ortaklığa adım attı: yeni işbirliği dönemi başlıyor

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi