Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

ATSO seçimlerinde resmî olmayan sonuçlar açıklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinde resmî olmayan sonuçlara göre yarışan listelerden Berkay Bahar liderliğindeki mavi liste en fazla meslek grubunu kazandı. Yaklaşık 70 bin üyeye sahip ATSO'da, oy kullanma işlemleri ANFAŞ Fuar Merkezi'nde saat 09.30'da başladı ve sandıklar kapandıktan sonra oylar sayıldı. Seçimler toplam 49 meslek grubunda, 297 meslek komitesi ve 124 meclis üyesi için gerçekleştirildi.

Genel tablo: mavi öne çıktı, iki grup kuraya kaldı:

Resmî olmayan sonuçlara göre, mavi liste 23 meslek grubunda birinci olurken; kırmızı liste 12, turuncu liste 5 grup kazandı. Bağımsız listeler ise 7 grupta seçimi önde tamamladı. İki grubun sonucu ise eşitlik nedeniyle kura ile belirlenecek.

Berabere kalan gruplar arasında, 31. meslek grubu (inşaat malzemeleri) ile 46. meslek grubu (taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) bulunuyor; bu iki grubun temsilcileri kura yoluyla belirlenecek. Ayrıca kırmızı listenin kazandığı 5. meslek grubundaki (içecek sektörü) sonuca ilişkin itirazın bulunduğu belirtildi.

Hangi grupları kim kazandı?

Mavi listenin kazandığı başlıca gruplar arasında hayvancılık ve hayvansal ürünler, ekmek, un ve unlu mamuller, toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması, tekstil, deri, kürk ve ayakkabı ile orman ürünleri işlenmesi ve ticareti yer aldı. Ayrıca mavi liste; akaryakıt ve gaz ürünleri, ilaç ve tıbbi malzeme, cam ve hırdavat, izolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri, metal, makine ve teknik imalatı, elektronik ürünler ve telekomünikasyon ile kuyumculuk, mücevher ve saat gruplarında da öne çıktı.

Mavi listenin başarı gösterdiği diğer alanlar arasında ısıtma, soğutma, klima sistemleri, havuz ve su arıtma, yenilenebilir enerji kaynakları, inşaat faaliyetleri, konut ve işyeri yapı kooperatifleri, motorlu taşıtların alım-satımı ve taşımacılık grupları yer aldı. Hizmet sektöründe de oteller, restoran ve eğlence ile sağlık hizmetleri mavi listenin kazançlı olduğu alanlar arasında sayıldı.

Kırmızı liste ise bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler, içecek, halı ve mobilya, tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar, motorlu taşıt parça ve aksesuarları, reklamcılık, fuar ve organizasyon, televizyon ve radyoculuk gibi gruplarda seçimleri önde tamamladı. Ayrıca kırmızı liste sigortacılık, gayrimenkul, mimarlık, mühendislik, seyahat acentesi ve tur operatörü ile eğitim faaliyetleri gruplarında da başarı elde etti.

Turuncu liste (Hatice Öz) tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi, plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri, bilişim, dayanıklı tüketim malları ve oyuncak, zücaciye ve hediyelik eşya gruplarında seçimi kazandı.

Bağımsız listeler ise toplam 7 grupta birinciliğe ulaştı. Yeşil liste üç grupta (tarımsal ürünlerin ticareti; kağıt, matbaacılık ve kırtasiye; fotoğraf ve tercümanlık hizmetleri) kazanırken, kahverengi elektrik enerjisi, sarı kozmetik ve kişisel bakım, mor madencilik ve bir bağımsız liste de bankalar, finansal hizmetler ve döviz büroları grubunda başarı sağladı.

Seçim sonuçları resmî olarak ilan edilene kadar mevcut tablo resmî olmayan sonuç olarak değerlendiriliyor; itiraz ve kesinleştirme süreçleri sonrasında nihai liste belirlenecek.

ATSO’da resmi olmayan sonuçlara göre 23 grup mavi, 12 grup kırmızı listenin oldu