Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosuna giren D.Y. (74) adlı zihinsel engelli bir erkek, trafodan çıkan dumanın ardından yapılan müdahalede yanmış olarak bulundu ve yaşamını yitirdi.

olay yeri ve müdahale:

Vatandaşların trafodan duman çıktığını fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler önce trafodaki elektriği kapattı, ardından içeri girilerek yapılan kontrolde D.Y.'nin yanmış halde olduğu tespit edildi.

Müdahale ekiplerinin ilk bulgularına göre şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın meydana geldiği nokta Fatih Caddesi olarak bildirildi.

adli süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'na cenaze gönderildi ve ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı aktarıldı. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları ve ekiplerin ilk ifadeleri doğrultusunda olayın nasıl meydana geldiğine dair incelemeler sürüyor; soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte olaya ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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