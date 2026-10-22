çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan tespitlerde, sanayi sitesindeki iş yerleri ile yapımı devam eden inşaat alanlarından malzeme çalındığı ve çalınan bu malzemelerin satıldığı belirlendi.

Ekiplerin soruşturması sonucunda, toplam 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilişkilendirilen ve piyasa değeri 500 bin lira olan malzemeleri çaldıkları öne sürülen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

gözaltı ve adliyeye sevk:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve A.Ç. K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç. tutuklanırken, R.S., Ş.S. ve S.S. serbest bırakıldı. Tutuklamalar, soruşturmanın olayların failleri üzerinde somut delillerle ilerlediğini gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sanayi ve inşaat alanlarında denetimlerin artırılacağını bildirdi.

ÇORUM’DA SANAYİ SİTESİ VE İNŞAAT ALANLARINDA MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYLARIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.