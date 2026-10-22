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Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

Kastamonu'da internetten kızına fincan takımı alan 58 yaşındaki engelli E.A., önce 1.690 lira dolandırıldı; komşusu son anda daha büyük bir zararı engelledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

Olayın detayları:

Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki bedensel engelli E.A., dört yıl önce alışveriş yaptığı bir siteden kızına fincan takımı sipariş etti. Siparişi WhatsApp üzerinden veren E.A., önce satıcıların ilettiği hesaba 1.000 lira gönderdi.

Daha sonra satıcılar, ödemenin eksik olduğunu belirterek ilave 690 lira istediler. E.A. söz konusu miktarı da aynı hesaba gönderince toplamda 1.690 lira dolandırılmış oldu.

Dolandırıcının yeni talebi ve yöntemleri:

İletişimi sürdüren şüpheliler, E.A.'ya parayı yanlış hesaba gönderdiğini iddia ederek durumu düzeltmek bahanesiyle mobil bankacılık uygulamasına yönlendirmeye çalıştı. Bu aşamada şahıslar, mağduru ikna ederek 16.050 lira daha göndertmeyi amaçladı.

Komşunun müdahalesi:

Durumu fark eden komşusu, E.A.'nın daha fazla para aktarmasının önüne geçti. Komşusunun müdahalesiyle şahıslarla olan iletişim sona erdi; dolandırıcı telefonda "sizinle uğraşamayacağım" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Böylece mağdur daha büyük bir maddi kayıptan kurtarıldı.

Polis süreci ve uyarılar:

Dolandırıldığını anlayan E.A., durumu polise bildirdi ve suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu tür vakalarda WhatsApp gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ödeme taleplerine karşı dikkatli olunması, bilinmeyen hesaplara para gönderilmemesi ve şüphe halinde banka veya kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi öneriliyor.

KASTAMONU’DA 58 YAŞINDAKİ BEDENSEL ENGELLİ KADIN, İNTERNET ÜZERİNDEN FİNCAN TAKIMI SATIN ALMAK...

KASTAMONU’DA 58 YAŞINDAKİ BEDENSEL ENGELLİ KADIN, İNTERNET ÜZERİNDEN FİNCAN TAKIMI SATIN ALMAK İSTERKEN BİN 690 LİRA DOLANDIRILDI. ŞAHISLAR 16 BİN 50 LİRA KENDİLERİNE AİT BANKA HESAPLARINA GÖNDERMEYE ÇALIŞIRKEN, DURUMU FARK EDEN KOMŞUSU ENGELLİ KADINI DAHA FAZLA DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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