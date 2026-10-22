Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

Çankırı'da polis, 'silahla yağma' ve 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün cezası bulunan F.K. tutukladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

olayın gelişimi:

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalananın kimliği F.K. olarak bildirildi. Şahıs hakkında "silahla yağma" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" suçlarından hüküm bulunduğu kaydedildi.

adli işlem:

Toplam cezanın 98 yıl 3 ay 15 gün olduğu belirtildi. F.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

ÇANKIRI&#039;DA 98 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ÇANKIRI'DA 98 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü
images

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama
images

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor
images

Başkale'de konteyner alevleri mahallede endişe yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Başkale'de konteyner alevleri mahallede endişe yarattı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi