Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

olayın gelişimi:
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.
Yakalananın kimliği F.K. olarak bildirildi. Şahıs hakkında "silahla yağma" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" suçlarından hüküm bulunduğu kaydedildi.
adli işlem:
Toplam cezanın 98 yıl 3 ay 15 gün olduğu belirtildi. F.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
ÇANKIRI'DA 98 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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