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Çine'de 30 yaşındaki kadının banyoda ölümü araştırılıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki Gözde Ç. evinde banyoda ölü bulundu; ilk incelemede elektrik çarpması şüphesi var, kesin neden otopside belirlenecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çine'de 30 yaşındaki kadının banyoda ölümü araştırılıyor

Çine'de 30 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Gözde Ç., evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Olayı fark eden eşi A.Ç., çocuğunun araması üzerine eve gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay anı ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Gözde Ç.'nin banyoda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler, olay yerinde ilk bulguları değerlendirip delil toplama çalışmalarına başladı.

inceleme ve soruşturma:

Yetkililer, ilk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde duruyor. Ancak genç kadının kesin ölüm nedeni, adli ve tıbbi incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

GENÇ KADIN BANYODA ÖLÜ BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK...

GENÇ KADIN BANYODA ÖLÜ BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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