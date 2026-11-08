Çivisiz tekniğiyle ayakta duran 600 yıllık Orhangazi Camii köylülerin gözdesi

Orhangazi Camii, çivisiz ahşap ustalığının örneği olarak yaşıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Çayağzı köyünde yer alan Orhangazi Camii, tarihi ahşap mimarisi ve çivisiz çantı sistemiyle inşa edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen yapı, köy sakinlerinin özeni sayesinde günümüzde de ibadete açık tutuluyor.

İnşa tekniği ve tarihi rivayet:

Caminin yapımında uygulanan çivisiz çantı sistemi, ahşap parçaların birbirine geçirilmesiyle oluşturulan geleneksel bir ustalık gerektiriyor. Köy sakinlerinden Güven Öztürk Genç, caminin Orhan Gazi dönemine dayanan bir rivayetle anlatıldığını söylüyor: "Osmanlı padişahının oğlu Orhan Gazi, savaşlar o zamanlar çok olduğu için buranın fethi sırasında burada konaklamak zorunda kalıyor. Kış aylarından dolayı 2-3 ay burada kalıyorlar. Askerlerine cuma namazı için bir cami yapılmasını istiyor. Askerler de bu camiyi çivisiz çantı sistemi ile ağaçların birbirine geçme sistemiyle inşa ediyorlar".

Genç, yapının yaşına ilişkin yerel anlatılara da yer veriyor: "İlerleyen süreçlerde cami kullanılamaz hale geliyor. Burası 2009 yılında Dünya Mirası tarafından restore ediliyor. O gün bugündür de köyde özel günlerde, cuma namazlarında, mevlitlerde bu cami köyümüzce kullanılıyor. Köyümüzde bir cami daha bulunuyor fakat bu camimizin Orhangazi Camii olarak 600 senelik olduğu söyleniyor".

Koruma, ziyaretçi ilgisi ve kullanım:

Köy halkı, caminin bakımını ve temizliğini üstlenmiş durumda. Sabahattin Ateşli, eserin yalnızca bölgeden değil farklı illerden de ziyaretçi çektiğini söylüyor: "Çoğu bölgeden buraya geliyorlar. Başka illerden de buraya geliyorlar. İnternet üzerinden duyuluyor. Teknoloji çağında olduğumuz için sosyal medyada caminin videoları paylaşılıyor. Oradan görüp gelenler oluyor".

Ateşli, köylülerin yapıya gösterdiği özeni vurguluyor: "Burası bizim köyümüzün önemli alanlarından birisi. Biz bu camiyi evimiz gibi görüyor ve sürekli temizliyoruz. Buranın şadırvanlarına da büyük önem gösteriyoruz". Caminin ziyaretçilere sürekli açık olduğunu belirten Ateşli, dışarıdan gelenlerin rahatlıkla ibadet edebildiğini ve yapının yanında bir mesire alanı bulunduğunu da ekliyor.

Yerel anlatılar ve köy sakinlerinin koruma çabaları, Orhangazi Camii'ni hem tarih meraklıları hem de ibadet amacıyla gelenler için canlı bir miras haline getiriyor. Yapının ahşap işçiliği ve restorasyon geçmişi, bölge kültürel mirasının korunmasında yerel sorumluluğun önemini gösteriyor.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 600 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP OLDUĞU BELİRTİLEN ORHANGAZİ CAMİİ, ÇİVİSİZ ÇANTI SİSTEMİYLE YAPILAN AHŞAP MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.