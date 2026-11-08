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Köyde taşlar konuşuyor: Tavium'un izleri her köşede

Büyüknefes'te Frig, Hitit, Roma ve Bizans izleri çeşmelerden mezarlıklara dek korunuyor; köylüler toplanan taşları açık hava müzesinde sergiliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Köyde taşlar konuşuyor: Tavium'un izleri her köşede

Büyüknefes'te geçmiş her köşede

Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan yapıtlar köyün çeşitli noktalarında karşınıza çıkıyor. Köy, Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti'ne ev sahipliği yapıyor ve Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi dönemlerin izlerini taşıyan taş kalıntılar çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar yaygın biçimde görülebiliyor.

Taşların günlük yaşamla iç içe geçtiği yerler:

Köyde bazı antik taşların yapı malzemesi veya mezar taşı olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Çeşmelerin, cami bahçesinin duvarlarının ve evlerin çevresindeki taş örgülerin içinde yer alan kalıntılar, bölgenin uzun süreli yerleşim tarihinin somut izlerini oluşturuyor.

Köylülerin koruma ve sergileme çabaları:

Köy halkı, çevreden toplanan taş ve kalıntıları köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde sergiliyor ve eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına özen gösteriyor. Bu çabalar, hem yerel tarihin görünür kılınmasına hem de buluntuların tahribattan korunmasına hizmet ediyor.

Köy sakinlerinden Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını şöyle anlattı: "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık"

Köylüler, buluntuların korunmasının hem yerel kimliğin korunmasına hem de bölgenin tanıtılmasına katkı sağlayacağına inanıyor. Açık hava müzesi ve bireysel bağışlarla Büyüknefes, geçmişini gündelik yaşamın içinde yaşatmaya devam ediyor.

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Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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