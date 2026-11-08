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Esenyurt'ta yüz yüze çözüm: halk günü talepleri doğrudan iletildi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi, not aldı ve çözüm için ilgili birimlere yönlendirme yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Caner Şahin

Esenyurt'ta yüz yüze çözüm: halk günü talepleri doğrudan iletildi

Esenyurt'ta halk günü buluşması:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, belediye binasında düzenlenen Halk Günü programında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Görüşmeler, birebir gerçekleştirilen toplantılar şeklinde ilerledi; Akhan iletilen konuları not alarak çözüm için yetkili birimlere yönlendirmelerde bulundu.

Vatandaş istekleri ve yönlendirmeler:

Program kapsamında vatandaşlar doğrudan görüşme fırsatı bularak yaşadıkları sorunları ve beklentilerini aktardı. Başkan Vekili Ulaş Akhan, yapılan görüşmelerde talepleri kayda geçirip ilgili belediye birimlerine iletilmesi için talimat verdi; taleplerin takibi ve hızlı yanıt için koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Belediye ekiplerinin rolü:

Toplantıda Esenyurt İstihdam Merkezi (ESBİM), Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Ekipler, vatandaşların iş başvurusu, sosyal destek ve diğer konulardaki taleplerini anında değerlendirip yönlendirmelerde bulundu; gerekli belge ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Vatandaşların değerlendirmeleri:

İlyas Cömert programı sosyal medyadan öğrendiğinde sevindiğini belirterek, "Birkaç gün önce sosyal medyada Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan’ın Halk Günü buluşması düzenleyeceğini gördüğümde çok sevindim. Kendi adıma ve Esenyurt halkı adına mutlu oldum. Çünkü gerçekten sıkıntı yaşayan çok sayıda insan var. Yeni göreve gelen bir başkan vekilinin, ilçenin sorunlarıyla ilgilenirken doğrudan halkla buluşmayı ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi düşünmesi bizim için çok önemli. Bu ilgisinden, alakasından ve halka gösterdiği saygıdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Enes Toptaş ise "İnsanların sorunlarının ve sıkıntılarının öğrenilmesi çok güzel bir şey. Vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilmesi önemli. Böyle bir programın düzenlenmesini çok olumlu buluyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Ulaş Akhan’a da vatandaşları dinlediği ve böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Gürel görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek, "Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşme çok güzel geçti. Kendisi beni dikkatle dinledi ve taleplerime yönelik olumlu cevaplar verdi. Hem kendi durumumu hem de iş başvurusu ve maddi konulardaki taleplerimi anlattım. Beni çok güzel yönlendirdi. Kendisine ve ekip arkadaşlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyelerde bu tür Halk Günü programlarının yapılması çok önemli. Çünkü insanlar karşılarında kendilerini dinleyecek, muhatap olabilecekleri birini görmek istiyor. Vatandaş olarak görünmez hissetmek istemiyoruz. Sağ olsun başkanımız bizi çok güzel dinledi ve yardımcı oldu. Biz de yöneticilerimizden her zaman böyle bir yaklaşım bekliyoruz" diye konuştu.

Program, Başkan Vekili Ulaş Akhan’ın katılımcılarla birebir görüşmelerini tamamlamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Belediye yetkilileri, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan Halk Günü buluşmalarının devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Halk Günü’nde vatandaşlarla buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Halk Günü’nde vatandaşlarla buluştu

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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