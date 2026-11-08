Gölpazarı'nda köy köy dinleme: kaymakam Titiz talepleri yerinde aldı

Kaymakam Titiz köy ziyaretlerinde vatandaşın nabzını tuttu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi kaymakamı Onur Titiz, beş köyde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde köylerin genel durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Yerinde tespit ve öncelikler:

Titiz, Kasımlar, Şahinler, Çengeller, Bayat ve Gökçeler köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların karşılaştığı sorunlar, talep ile öneriler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin amacı, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm yollarını değerlendirmektir; vatandaşların görüş ve önerileri bu çerçevede kayda geçirildi.

Geri bildirim ve takip:

"Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok önemli. Karşılaşılan sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını değerlendirmeye devam ediyoruz."

Kaymakam Titiz, samimiyetle karşılayan tüm köy sakinlerine misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür etti ve takip süreçlerinin sürdürüleceğini belirtti.

GÖLPAZARI İLÇESİ KAYMAKAMI ONUR TİTİZ, 5 KÖYDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.