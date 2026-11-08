Toroslar’da imeceyle hazırlanan yufkalar kışı sofralara taşıyor

yufka hazırlığı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor:

Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nde sonbaharın gelişiyle birlikte evlerde tatlı bir telaş başlıyor. Mahalle kadınları sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelerek geleneksel yufka ekmeği hazırlığına koyuluyor. Kimileri hamuru yoğuruyor, kimileri bezeleri hazırlıyor; oklava ile açılan incecik yufkalar sac üzerinde pişirilerek üst üste diziliyor.

İş, yalnızca gıda hazırlığı değil; komşuluk ilişkilerinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan usta işçiliğin sürdüğü bir buluşma. İmece usulüyle yürütülen çalışma sırasında kadınlar sohbet ederek deneyimlerini paylaşıyor, hazırlanan yufkalar kış boyu sofralarda tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

imece, miktar ve çalışma düzeni:

Mahalle sakinleri hazırlığa erken saatlerde başlıyor. Türkan Balcı hazırlıkların sabah saat 05.00'te başladığını, komşularıyla birlikte iki gün boyunca çalışarak 2 çuval un ile kışlık ekmek stoklarını oluşturduklarını aktarıyor. Verilen bilgiye göre bir çuval undan yaklaşık 400-500 adet yufka çıkıyor; bu hazırlıklar yılda iki kez yapılıyor ve elde edilen yufkalar yaklaşık 6 ay boyunca tüketiliyor.

gelenek, dayanışma ve kuşaktan kuşağa aktarım:

İmece süreci, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde dayanışma kültürünü canlı tutuyor. Emine Yörük komşularla sırayla buluşup birlikte çalışmanın önemini vurgularken, 'günde bir çuval undan ekmek hazırlıyoruz' diyerek uygulamanın düzenini özetliyor. Yörük ayrıca 6 yaşından beri yufka pişirdiğini belirterek bu geleneğin bireysel bir alışkanlıktan toplumsal bir mirasa dönüştüğünü anlatıyor.

Gün boyu süren emek sonucu elde edilen yufkalar dikkatle dizilip kurutuluyor ve kış boyunca sofralara yetmesi için saklanıyor. Akseki'deki bu uygulama, Toroslar bölgesinde hem mutfak kültürünün hem de komşuluk bağlarının sürdürüldüğü somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

AKSEKİ İLÇESİNDE KADINLAR, KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIRKEN GELENEKSEL YUFKA EKMEĞİ HAZIRLIĞINA BAŞLADI.