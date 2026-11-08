Amasya'da 22 ayar altınla kaplı lokumun tadım daveti

Altın kaplama lokum Amasya'da ilgi çekiyor

Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki 22 ayar altın tozu ile kaplanan lokum görenleri şaşırtıyor. İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunan ve özel sarma dolgularla hazırlanan lokum, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozu ile süsleniyor. Dükkanı ziyaret edenler, lokumun dilimlerinden isteyen herkes ücretsiz tadabiliyor.

üretim ve fiyatlar:

Dükkan sahibi Selim Kaya, ürünün üretiminde kullandıkları altın miktarını ve fiyatlandırmayı şöyle anlattı: "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL’den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil". İş yerinde ayrıca 66 çeşit lokum bulunuyor ve bu çeşitlerin fiyatları 500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor.

ziyaretçi tepkileri:

Şef Sezer Dirican, altın kaplamalı lokumu daha önce hiç görmediğini belirterek, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" dedi.

Müşterilerden Nuran Muslu ise fiyatı eleştirerek, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

SELİM KAYA AÇIKLAMQA YAPTI