Kamu çalışanları Şırnak esnafıyla buluşsun çağrısı

ziyaretin gündemi:

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ile sendika yönetimi, Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanları ile yerel esnaf arasında sürdürülebilir bir ekonomik bağ kurulmasına yönelik öneriler ele alındı. Toplantının odağında, kamu çalışanlarının harcama tercihlerini kent içinde tutacak modeller, indirim ve kampanya mekanizmaları ile hizmet kalitesini yükseltecek uygulamalar yer aldı.

kamu çalışanlarının rolü ve öneriler:

Anmal ziyaret sırasında, kamu çalışanlarının şehir ekonomisi açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti. Anmal, "Şırnak’ta görev yapan kamu çalışanları, şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir güçtür" diyerek, bu potansiyelin doğru ve planlı şekilde değerlendirilebileceğini vurguladı. Öne çıkan öneriler arasında kamu çalışanlarına özel indirimler, kampanyalar, hizmet paketleri ile alışverişten sosyal yaşama kadar birçok ihtiyacın kent içinde karşılanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yer aldı.

Görüşmede ayrıca barınma ve kira başta olmak üzere sosyal yaşam olanaklarının güçlendirilmesinin kamu çalışanlarının Şırnak’ı tercih etmelerinde belirleyici olacağına işaret edildi. Anmal, yerel esnafın kamu çalışanlarının beklentilerine uygun hizmetler sunması, cazip kampanyalar geliştirmesi ve sosyal yaşamı destekleyen projelere öncülük etmesinin önemini ifade etti.

esnaf-çalışan iş birliğinin beklenen etkileri:

Taraflar, kamu çalışanlarının yerelde değerlendirilmesinin sadece alışveriş hareketliliğini artırmakla kalmayacağı; aynı zamanda istihdam, hizmet kalitesi, sosyal hayat ve şehir ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı görüşünde birleşti. Anmal, ekonomiyi canlandıracak bu tür iş birliklerinin planlı uygulamalarla güçlendirilebileceğini belirtti ve esnafın bu süreçte rehberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Oda Başkanı Ekrem Ertaş da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yerel esnafımıza destek sağlanması amacıyla ilgili ve yetkili mercilerle yakın diyalog içerisinde olacağız" ifadesini kullandı. Ertaş, ilde görev yapan kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal imkânlardan daha fazla yararlanabilmesi için ilgili taraflarla koordineli çalışacaklarını ve esnafın beklentileri doğrultusunda projeler geliştireceklerini aktardı.

Görüşme kapsamında, kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik oluşturulacak indirim ve kampanya modellerinin yanı sıra, hizmet kalitesini artıracak eğitim ve rehberlik çalışmalarının planlanması da gündeme geldi. Taraflar, kısa ve orta vadede uygulanabilecek pilot projelerle başlayıp, başarılı modellerin yaygınlaştırılması yönünde mutabık kaldı.

Program, Sağlık-Sen heyetinin ziyaret anısına hazırladığı plaketin Ekrem Ertaş’a takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Ziyaret, yerel ekonomik bağların güçlendirilmesine dair somut adımlar atılması çağrısını ve iş birliği sinyalini beraberinde getirdi.

AĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABĞATULLAH ANMAL VE BERABERİNDEKİ SENDİKA YÖNETİMİ, ŞIRNAK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI EKREM ERTAŞ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİ.