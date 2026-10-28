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Çivril'in adalet yapısı yenileniyor: ruhsat başvurusu ile kritik eşik aşıldı

Adalet Bakanlığının yatırım programına giren Çivril adalet sarayı için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldı; temel kazısına 2027'de başlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril'in adalet yapısı yenileniyor: ruhsat başvurusu ile kritik eşik aşıldı

Çivril adalet sarayında inşaat öncesi süreç ilerliyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde planlanan yeni adalet sarayı projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje, Adalet Bakanlığı yatırım programına alınmış ve proje onayı tamamlandıktan sonra için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldı. İnşaat çalışmalarının 2027 yılında başlaması hedefleniyor.

Projenin yürütülmesinde Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül’ün girişimleri öne çıkıyor. Yeni hizmet binası tamamlandığında ilçe adli hizmetleri daha modern ve elverişli fiziki koşullarda tek merkezde verilecek.

Projenin kapsamı ve kapasitesi:

Adalet sarayının inşa edileceği alan, Çayır Mahallesi'ndeki 3 bin 500 metrekarelik taşınmaz üzerine planlandı. Binanın toplam kapalı alanı 5 bin 300 metrekare olacak. Yapı bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak şekilde tasarlandı ve projede 24 hâkim ve savcı odası yer alıyor.

Projede ayrıca ikişer Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplam 4 müstakil duruşma salonu, İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Dairesi, idari birimler, personel çalışma odaları, vatandaşlar için bekleme alanları ile sosyal ve teknik bölümler planlanıyor.

Süreç, taşınma ve beklenen etkiler:

Çivril Adliyesi uzun yıllar Eski Hükümet Konağı'nda hizmet verdikten sonra, 2021’de binanın yıkım sürecine girmesiyle birlikte Kızılcasöğüt Mahallesi’ndeki geçici binaya taşınmıştı. Yeni yapının tamamlanmasıyla adliye, ilk defa müstakil bir binaya kavuşacak.

İnşaat ruhsatı işlemlerinin tamamlanması ve ihale takviminin kesinleşmesinin ardından temel kazısına başlanması planlanan proje, ilçede adli hizmetlerin fiziksel koşullarını iyileştirmeyi ve hizmetleri merkezileştirmeyi amaçlıyor. Sürecin tamamlanmasıyla belediye ve adli kurumların koordinasyonunun artması ve vatandaşlara daha düzenli bir adliye hizmeti sunulması bekleniyor.

ADALET SARAYI

ADALET SARAYI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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