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Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de duyurdu

Yıldız Holding, COP31'de kadın çiftçiler, üreticiler ve girişimciler için alım garantisi, finansman ve eğitim içeren 2030 taahhütlerini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de duyurdu

Yıldız Holding'in COP31 taahhüdü

Yıldız Holding, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında kadın çiftçilerin, üreticilerin ve girişimcilerin ekonomik güçlenmesini hedefleyen 2030 taahhütlerini ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Açıklama, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ile UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond tarafından yapıldı.

Hedeflerin kapsamı ve amaçları:

Şirketlerin kendi 2030 hedefleri; kadın çiftçilerin üretim imkanlarının geliştirilmesi, kadın üreticilerin pazara erişiminin artırılması ve daha fazla kadın girişimcinin desteklenmesini kapsıyor. Taahhütlerde alım garantisi, finansman, teknik danışmanlık ve eğitim gibi mekanizmalar öne çıkıyor. Yıldız Holding, bu uygulamaların kadınların ekonomik güçlenmesine ve iklime dayanıklı tarım ile gıda sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamasını hedeflediğini belirtiyor.

UN Women iş birliği ve WEPs çerçevesi:

Taahhüt, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) kapsamında UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile yürütülen iş birliğine dayanıyor. Taraflar, Yıldız Holding’in sahadaki deneyiminden yararlanarak kadınların bilgiye, finansmana, teknolojiye ve pazarlara erişimini artıracak yeni iş birliklerini değerlendirecek. UN Women ile deneyim paylaşımı ve uygulamaların yaygınlaştırılması da çalışma başlıkları arasında yer alıyor.

Şirket bazlı 2030 hedefleri

Yıldız Holding bünyesindeki şirketler, mevcut programları genişleterek ve yeni taahhütlerle 2030 hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Bu hedefler hem kırsal kalkınma hem de gıda güvenliği perspektifini göz önünde bulunduruyor.

Ülker: kakao ve fındık programları

Ülker’in Kakaodan Fazlası ve Fındıktan Fazlası programları kadın çiftçilere ulaşmayı ve tarımsal bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyor. Kakaodan Fazlası programı kapsamında 2030’a kadar 800 kadın çiftçinin dahil edilmesi hedefleniyor. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde toplam 4 bin kız çocuğu ve yetişkin kadına mobil sağlık hizmeti ulaştırılması planlanıyor. Fındıktan Fazlası ile 1.000 çiftçiye (bunların 500'ü kadın olarak) ulaşılması ve en az 25 kadın çiftçinin liderlik gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Programlarda iyi tarım uygulamaları, ağaç yetiştirme, dijital izleme araçları ve toprak koruyucu üretim yöntemleri öne çıkıyor.

Besler / SuperFresh: sözleşmeli üretimde kadın payını artırma

Besler’in SuperFresh markası ile yürüttüğü Tarımın Kadın Yıldızları programı, kadın çiftçilere alım garantisi, finansman, tarımsal girdi ve yıl boyunca ziraat mühendisi desteği sunuyor. Programla sözleşmeli üreticiler arasındaki kadın payı 2022'de yüzde 5'ten bugün yüzde 30'a yükseldi. Bugüne kadar kadın çiftçilerden yaklaşık 30 bin ton tarımsal hammadde alınarak yaklaşık 280 milyon TL değerinde satın alma yapılmış ve eğitimlerle 5.500'ün üzerinde kadına ulaşılmıştır. 2030 hedefi, kadınlardan yapılan toplam hammadde alımını 62 bin tonun üzerine çıkarmak ve kadınlara yönelik eğitim katılımlarını yaklaşık 11 bin kişiye ulaştırmaktır.

Perakende ve toptan kanallar: ŞOK, Bizim Toptan, Seç Marketler

ŞOK Marketler ve Bizim Toptan, tedarikçi kayıtlarındaki kadın üretici sayısını 74'ten 105'e çıkarmayı hedefliyor; bu yaklaşık yüzde 42'lik bir artış anlamına geliyor. Amaç, daha fazla kadın üreticinin perakende ve toptan satış kanallarına erişimini sağlamak ve ürünlerini geniş müşteri kitleleriyle buluşturmaktır. Seç Marketler ise iş ortağı ağındaki kadın girişimci sayısını 138'den 175'e yükseltmeyi planlıyor; bu da yaklaşık yüzde 27'lik artış demektir.

Stratejik etki ve iklim dayanıklılığı

Yıldız Holding, kadınların bilgi, finansman ve teknolojiye erişimini artırmanın aynı zamanda suyu verimli kullanmayı, toprağı koruyan üretim yöntemlerini ve iklime uyum sağlayan tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağını vurguluyor. Şirket, Kadın Platformu aracılığıyla şirket içi deneyimi birleştirip ilerlemeyi takip ederek bu çalışmaların etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mehmet Tütüncü, açıklamasında fırsat eşitliğini satın alma, tedarik ve iş ortaklığı modellerine yansıttıklarını belirterek, COP31’de açıklanan taahhütlerin kadınların üretimde ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sağlayacağını söyledi. Maryse Guimond ise UN Women adına yapılan açıklamada bu taahhütlerin kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen uygulamaların yaygınlaşmasına ve iklime dayanıklı gıda sistemlerinin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Yıldız Holding’in COP31’de duyurduğu 2030 hedefleri, saha deneyimine dayanan uygulamaların ölçeklendirilmesi ve UN Women iş birliğiyle paylaşılması yoluyla, kadınların ekonomik hayata entegrasyonunu ve tarım sektöründe dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

MARYSEGUİMOND(SOLDA), MEHMETTUTUNCU(SAĞDA)

MARYSEGUİMOND(SOLDA), MEHMETTUTUNCU(SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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