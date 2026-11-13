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Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

Kayseri'de 1.152 kurumda eğitim gören 306.819 öğrenci ve 23.228 öğretmen 2026-2027 eğitim yılının ilk ara tatiline girdi; dersler 23 Kasım'da başlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

Kayseri'de ara tatil başladı:

Kayseri'de eğitim kurumları bugün itibarıyla ara tatile girdi. Kent genelinde 1.152 kurumda eğitim gören 306.819 öğrenci ile 23.228 öğretmen tatile başladı.

Tatil takvimi:

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olarak belirlenen uygulamada okullar bugün kapandı. Eğitim-öğretim faaliyetleri, planlandığı şekilde 23 Kasım tarihinde yeniden başlayacak.

Uygulama ve süreç:

Okul yönetimleri ve ilgili birimler, öğrenci ve öğretmenlerin tatil sürecini düzenlemek üzere gerekli duyuruları yaptı. Yerel yetkililer de takvime uygun hareket edilmesini ve planlamaların bu tarihe göre yapılmasını vurguladı.

KAYSERİ&#039;DE BİN 152 KURUMDA EĞİTİM GÖREN 306 BİN 819 ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRDİ.

KAYSERİ'DE BİN 152 KURUMDA EĞİTİM GÖREN 306 BİN 819 ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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