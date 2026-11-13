Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

Kayseri'de ara tatil başladı:

Kayseri'de eğitim kurumları bugün itibarıyla ara tatile girdi. Kent genelinde 1.152 kurumda eğitim gören 306.819 öğrenci ile 23.228 öğretmen tatile başladı.

Tatil takvimi:

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olarak belirlenen uygulamada okullar bugün kapandı. Eğitim-öğretim faaliyetleri, planlandığı şekilde 23 Kasım tarihinde yeniden başlayacak.

Uygulama ve süreç:

Okul yönetimleri ve ilgili birimler, öğrenci ve öğretmenlerin tatil sürecini düzenlemek üzere gerekli duyuruları yaptı. Yerel yetkililer de takvime uygun hareket edilmesini ve planlamaların bu tarihe göre yapılmasını vurguladı.

KAYSERİ'DE BİN 152 KURUMDA EĞİTİM GÖREN 306 BİN 819 ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRDİ.